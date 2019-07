Fødevarestyrelsen har torsdag eftermiddag lukket Café Dan Turèll i København samt to andre caféer på grund af uklare ejerforhold. De mistænkes for at være stråmandsvirksomheder.

Turister og glade cafégæster fik sig torsdag eftermiddag en overraskelse, da medarbejdere fra Fødevarestyrelsen pludselig troppede op på den kendte københavnske café Dan Turèll, der ligger i Indre København.

De krævede, at caféen straks standsede alt salg af madvarer.

Det kunne TV 2 Lorry, der var til stede på adressen, overvære og dokumentere med kamera.

En kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen dateret den 11. juli udstedte et klart forbud mod alt “produktion, salg og markedsføring af fødevarer.” Forbuddet blev uddelt fordi, »det er uklart, hvem der er ejer« og at »virksomheden ikke er registreret i Fødevarestyrelsen.«

»Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det kan være forbundet med risiko for forbrugernes sundhed, såfremt der er tvivl om hvem der har købt og solgt en fødevarer således at en tilbagetrækning ikke kan foregå på behørig vis i et tilfælde hvor dette kunne anses som nødvendigt. Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet forbuddet.«

TV 2 Lorry kunne torsdag eftermiddag konstatere, at Café Dan Turèll langede både clubsandwich og Cæsar-salat over disken trods det krystalklare forbud i kontrolrapporten.

Herefter blev Fødevarestyrelsen kontaktet, der kort tid efter ankom med medarbejdere for at lukke stedet.

»Vi blev lidt overrasket over, at de havde åbent. Vi havde forklaret dem, at de ikke måtte åbne, før de havde opfyldt nogle krav omkring et klart ejerskab. Og der skulle være sporbarhed på alle varerne,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Foruden Café Dan Turèll er to andre caféer i det indre København, nemlig Café Emma og Café Stella.

Kontrolrapporten fra den 11. juli resulterede udover forbuddet også i en bøde til Café Dan Turèll, fordi “Der ikke kunne forevises sporbarhedsdokumentation på nogle fødevarer i virksomheden.”

»De ansatte oplyser at de kontakter en manager, som så leverer fødevarer til virksomheden i en varevogn uden følgesedler/faktura,« står der i rapporten.

Michael Rosenmark fra Fødevarestyrelsens Rejsehold oplyser, at de nu vil granske de tre caféer yderligere.

»Grunden til at vi har søgt de her tre, er et tip på den ene virksomhed – og så kunne vi se og vidste, at der var noget fællesskab rent ejermæssigt – historisk set hvert fald. Før i tiden har de haft samme ejer. I dag står det lidt uklart, hvem der egentlig ejer det,« siger han.

»Vi har mistanke om stråmandsvirksomhed. Det er vi ved at undersøge.«

Hvorfor har I den mistanke?

»Det er fordi, at når vi kommer ind i en virksomhed, så har den et CVR-nummer. Men vi kan se, at når folk betaler med deres dankort, så ender pengene i en anden virksomhed. Og de varer, man sælger, dem er der en anden virksomhed, som har købt.«

»Så man står og sælger nogle varer, som ikke tilhører den virksomhed, man er i, og pengene går også et andet sted hen. Så det er mærkeligt,« siger Michael Rosenmark.

Fødevarestyrelsens rejsehold fandt også omkring 720 flasker Jubilæums Akvavit fra

2012 uden sporbarhed og banderoler. Det fik omgåender rejseholdet til at tilkalde Skattestyrelsen.

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport er der angivet et CVR-nummer tilknyttet Café Dan Turèll. Bag CVR-nummeret står JRH Drift IVS, som ejes af Jonas Rasmus Hedebrandt.

Han har ikke vendt tilbage på TV 2 Lorrys henvendelser.

Café Dan Turèll har tidligere været ejet af den omstridte københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi.

Han blev i maj måned idømt tre år og ni måneders fængsel for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen. Han har anket dommen.

Senere torsdag aften genåbnede Café Stella, da en 23-årig bosiddende i Malta ifølge Fødevarestyrelsen har meldt sig som ejer af caféen.