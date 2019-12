Fiskeriministeren vil sikre beskyttelsen af torsk med kameraer, og fiskerne finder sig mistænkeliggjort.

Regeringen vil have kameraovervågning på danske fiskefartøjer i Kattegat for at sikre et bæredygtig fiskeri.

Den elektroniske overvågning skal sikre, at man fortsat kan fiske jomfruhummere.

- Vi introducerer et stort projekt om kameraovervågning på bådene i Kattegat for at sikre bæredygtig fangst, siger fiskeriminister Mogens Jensen (S).

Torsk i Kattegat er en bifangst i jomfruhummerfiskeriet. Et fiskeri, der er afgørende for fiskerihavnene ved Kattegat - eksempelvis på Læsø.

Det er ifølge Mogens Jensen vigtigt, at danske fiskere stadig kan fiske efter jomfruhummer, samtidig med at der bliver arbejdet for at genoprette torskebestanden.

Danmarks Fiskeriforening mener, at kameraer er en "unødig mistænkeliggørelse" af fiskerne.

Formand Svend-Erik Andersen kalder det i en pressemeddelelse "ærgerligt, at ministeriet bruger ord som bæredygtige kvoter og beskyttelse af torskebestanden for at begrunde forslaget, som er helt ude af proportioner."

- Danske fiskere har om nogen interesse i en sund torskebestand i Kattegat. Kameraovervågning er en unødig mistænkeliggørelse af danske fiskere, og det er spild af ressourcer. Kameraer skaffer ikke flere torsk, siger han.

Foreningen mener, at fiskere i Danmark dermed behandles anderledes end kolleger i det øvrige EU. Formanden kræver fælles spilleregler.

Ifølge havbiologer bør der indføres nulkvoter for torsk i Kattegat. Regeringen kommer dog ifølge ministeren til at følge EU-Kommissionens forslag om at tillade begrænset bifangst at torsk.

Det skyldes ifølge Mogens Jensen, at den elektroniske monitorering vil give fiskerne et incitament til at sikre, at de holder sig inden for de kvoter, de har.

Efter det britiske parlamentsvalg i sidste uge står det klart, at Storbritannien efter alt at dømme forlader EU 31. januar.

Det vil blive en af de store udfordringer for dansk fiskeri i det kommende år, fortæller Mogens Jensen. Det vil dog ikke umiddelbart være på dagsordenen under ugens forhandlinger i Bruxelles.

- Nu ser det ud til, at vi kan fastholde den nuværende ordning for fiskeri indtil udgangen af 2020. Det vil dog sige, at der inden midten af 2020 skal findes en løsning på, hvad der skal ske efterfølgende, siger Mogens Jensen.

/ritzau/