Innovationsminister Sophie Løhde (V) har taget en "udstrakt hånd" med til onsdagens forhandlinger.

København. Onsdag skal repræsentanter for de ansatte i staten mødes med minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der møder op på vegne af arbejdsgiverne.

Ifølge ministeren vil de ansattes repræsentanter blive mødt af en "udstrakt hånd" med penge i. Det siger hun til TV2 News forud for parternes møde.

- Jeg er her for at lande en aftale. Jeg kommer med en udstrakt hånd, og jeg vil strække hånden rigtig langt, siger hun til tv-stationen.

Adspurgt om den hånd også har penge i sig, svarede ministeren ja, omend hun ikke ønsker at oplyse hvor mange. Det burde ifølge ministeren bringe parterne tættere på en aftale.

Parterne har blandt andet været uenige om, hvor stor en lønstigning de offentligt ansatte skal have.

- Vi forhandler om mange emner rundt om bordet. Løn er klart et af de dominerende områder, siger Sophie Løhde.

- Jeg kan godt forstå, at mange medarbejdere er optaget af løn. Det er her, jeg kommer med en udstrakt hånd.

Onsdag bliver den tredje dag i streg med forhandlinger mellem arbejdsgivere og medarbejderne i det offentlige.

Mandag mødtes kommunernes med repræsentanter for deres ansatte. Tirsdag var det i regionernes regi, der blev forhandlet.

Ifølge Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statsansatte, er der ikke lagt planer for eventuelle møder efter onsdag, før parterne sætter sig sammen.

Tidligere har fagforeningerne krævet en lønstigning på 8,2 procent over de næste tre år. Moderniseringsstyrelsen vil kun give dem 6,7.

Ifølge Moderniseringsstyrelsen er de privatansattes lønstigninger på 6,9 procent.

FOA-formand Dennis Kristensen har foreslået, at de offentligt ansatte måske vil give sig på lønkravet, hvis en reguleringsordning i stedet blev forbedret.

I dag er der en ordning for regulering, så lønnen i det offentlige følger det private op og ned. Hvis lønnen i det private stiger mere i det offentlige, bliver 80 procent af forskellen udlignet som følge af ordningen.

Dennis Kristensen har offentligt luftet tanken, at hvis andelen kom op i nærheden af 100 procent, kunne arbejdstagerne slække på kravene til lønstigninger ved denne forhandling.

/ritzau/