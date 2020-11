Flyselskabet SAS kan forvente en mildest talt turbulent indflyvning til det nye år.

Ikke alene risikerer det delvist statsejede selskab at blive politianmeldt for at være for langsomme til at betale penge tilbage til deres kunder. Selskabet risikerer også at løbe ind i strafrenter.

Transportminister Benny Engelbrecht oplyser, at regeringen er klar til at straffe SAS som følge af, at selskabet ikke har overholdt den deadline, der er givet, til at tilbagebetale kunder, der har fået rejser aflyst som følge af coronapandemien.

Pengene skulle have været refunderet søndag den 15. november.

»Som jeg tilkendegav på et åbent samråd med transportudvalget i sidste måned, er regeringen åben for at tage spørgsmålet om at pålægge renter på flyselskabers udeståender med deres kunder op i forbindelse med, at EU-direktivet skal revideres,« siger Benny Engelbrecht søndag og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at du skal have dine penge tilbage, hvis din flyrejse bliver aflyst. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som den ansvarlige myndighed, som nu skal tage stilling til, om der skal indgives politianmeldelse over for de flyselskaber, som fortsat mangler at udbetale refusion til deres passagerer.«

Spørgsmålet om strafrenter er blevet aktuelt efter at SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, søndag har udtalt til Ritzau, at ‘kunderne skal have deres penge tilbage nu.’

»Og hvis ikke de kan få det hurtigst muligt og inden for de frister, vi sætter, så må der løbe renter på,« siger hun.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ses her i samråd om refusion ved aflyste flyrejser, på Christiansborg tirsdag den 27. oktober 2020.

Hvis SAS bliver politianmeldt, kan det medføre en bødestraf.

Fristen for tilbagebetaling blev fastsat 2. oktober af Trafikstyrelsen. Sammen med 11 andre flyselskaber blev det krævet af SAS, at deres hundredtusindvis af kunder skulle have deres penge igen inden for seks uger.

Ifølge EU’s flypassagerrettighedsforordning skal passagerer have refusion af deres ubrugte flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang aflyses.

Pressekontakt hos SAS Karin Kyllerman beklager, at SAS ikke har refunderet kunder til tiden.

»Vi er rigtig kede af det. Mange kunder venter, og de har ventet længe,« siger hun.

Karin Kyllerman oplyser, at der indtil videre er refunderet 4,5 milliarder kroner til 1,7 millioner kunder.

Hvor mange kunder der fortsat mangler at få deres penge igen, ved hun ikke, lyder det.

SAS kan ikke love, hvornår danske kunder får deres penge retur. Karin Kyllerman kan kun love, at pengene nok skal komme.

»Vi elsker vores kunder, og vi vil gøre alt for at behandle sagerne hurtigt, så alle kan få deres penge tilbage,« siger Karin Kyllerman.