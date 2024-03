En sygeplejerske med fire års anciennitet får flere tusinde kroner mere i månedsløn fremover.

Der er udsigt til en pæn stigning i månedslønnen for sygeplejerskerne, efter at deres fagforbund og regionerne har forhandlet overenskomsten for de kommende to år på plads.

En sygeplejerske med fire års anciennitet kan se frem til 4400 kroner mere i løn, og hvis vedkommende samtidig er villig til at tage skæve vagter svarende til 300 timer årligt, er der yderligere 1800 kroner at hente hver måned.

Det viser et regneeksempel, som Danske Regioner har udarbejdet.

Tallene tager udgangspunkt i de allerede aftalte generelle lønstigninger på 6,53 procent på det offentlige område, resultatet af efterårets trepartsforhandlinger og det forhandlingsresultat, som er præsenteret mandag morgen.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn. Det har jeg hørt mange medarbejdere efterspørge, og jeg er glad for, at vi med denne aftale kan give et stort løft.

- Derudover er jeg særligt glad for, at vi nu også ser de første trepartsmidler blive udmøntet, siger Heino Knudsen (S), der ud over at være formand for Region Sjælland også er formand for Regionernes Lønnings- og Takstudvalg.

Foruden anciennitetstillægget efter fire års ansættelse er der også aftalt et tillæg til sygeplejersker med mere end 10 års anciennitet, ligesom erfarne kliniske sygeplejersker også har udsigt til en ekstra lønstigning.

Den forhøjede betaling for skæve vagter gælder foruden sygeplejerskerne også de andre faggrupper, der ikke er en del af forhandlingsgruppen Sundhedskartellet.

Det vil blandt andet sige jordemødre, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

