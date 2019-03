Københavns Lufthavne fastholdt omsætningen, men overskuddet faldt i 2018. Rabatter er en del af forklaringen.

For første gang nogensinde benyttede mere end 30 millioner passagerer Københavns Lufthavn sidste år.

Ikke desto mindre skrumpede overskuddet i selskabet en smule. Det viser regnskabet for 2018, der er offentliggjort tirsdag.

Resultatet før skat blev på 1417 millioner kroner, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste års resultat på 1636 millioner. Og det endda på trods af, at omsætningen var stort set uændret.

Forklaringen skal blandt andet findes i den takstnedsættelse, som blev gennemført for et lille års tid siden.

For at stå bedre i konkurrencen med andre internationale lufthavne, valgte ledelsen at sænke prisen, som luftfartsselskaberne betaler for at benytte lufthavnen, med 10 procent i gennemsnit.

Det er gået ud over indtægterne, ligesom højere afskrivninger også har spillet ind på resultatet.

/ritzau/