2019 bød på det største overskud for mediehuset Berlingske Media i flere år, samtidig med at huset skrumpede.

Tabet af Radio24syv og frasalg af reklamebureauet Marketsquare og tilbudssiden Sweetdeal har skrumpet mediehuset Berlingske Media.

Men den tilbageværende del af mediehuset præsenterede det største overskud i en "årrække."

Det fremgår mandag af regnskabet for mediehuset, der ud over Berlingske også er hjem for B.T., Weekendavisen og Euroinvest.

Fra 2018 til 2019 er hele mediehuset skrumpet med en tredjedel målt på antal ansatte fra cirka 750 til cirka 500.

Faldet i omsætning er ikke lige så stort relativt. Her har Berlingske Media tabt lidt over en femtedel og er gået fra 1,1 milliarder kroner i 2018 til 857 millioner kroner.

Det resultat er fraregnet Radio24syv i 2019-regnskabet, selv om kanalen lukkede i oktober.

De tilbageværende dele af Berlingske Media kunne dog lukke 2019 med et resultat på 78 millioner kroner. De to foregående år har resultatet været på 13 og 27 millioner kroner

Derfor erklærer koncernchef Anders Krab-Johansen 2019 for en "enestående succes" for mediehuset.

Til gengæld tager mediehuset alle mulige forbehold for 2020. I slutningen af marts måtte Berlingske fyre 12 og sige farvel til otte, der havde valgt i en frivillige aftrædelse i forbindelse med en sparerunde.

Mediehuset forventer samlet set at gå glip af indtægter for 58 millioner kroner i hele 2020.

Det skyldes et fald i annoncesalget på omkring 30 procent i forbindelse med udbruddet af coronavirus i Danmark.

Fyringerne var led i en spareplan, der skal fjerne udgifter for 40 millioner kroner.

- Indeværende år bliver utvivlsomt vanskeligere end 2019. Heldigvis er Berlingske Media en sund virksomhed med en solid egenkapital, som kan udfylde sin rolle i både medgang og modgang, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse til regnskabet.

/ritzau/