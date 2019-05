Et overskud tæt på 100 millioner kroner og nu en egenkapital på over en milliard.

Økonomisk set har 2018 været en vældig succes for Anders Kirk Johansen, der er nevø til den tidligere Lego-chef, Kjeld Kirk Kristiansen.

Anders Kirk Johansens holdingselskab, A. Kirk A/S, kommer nemlig ud af 2018 med et overskud på svimlende 98,6 millioner kroner efter skat, skriver Finans. Dermed er Kirk Johansens egenkapital oppe på 1,2 milliarder kroner.

Selvom overskuddet er vildt og imponerende, har A. Kirk A/S også en række datterselskaber, hvor det går knap så godt med de grønne tal.

Eksempelvis har datterselskabet Mygarage A/S et underskud 6,9 millioner kroner. Omvendt har selskabet A. Kirk Agro A/S et overskud på 95,7 millioner kroner, hvilket trækker overskuddet gevaldigt op.

Det samlede overskud på 98,6 millioner kroner for 2018 betragter Kirk Johansen trods alt som 'tilfredsstillende', da det er det bedste økonomiske resultat siden 2009.

Anders Kirk Johansen er søn af Gunhild Kirk Johansen, søster til Legos mangeårige chef Kjeld Kirk Kristiansen, der stoppede i 2004.

Kirk Johansen-familien blev tre år senere købt ud af Lego og har siden tjent store penge på familiens virksomhed, Kirk Kapital, som Anders Kirk Johansen ejer 32 pct. af.