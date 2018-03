Elvio Milleri er især kendt for sin italienske gourmetrestaurant Era Ora på Christianshavn, som i mere end 20 år har haft en Michelin-stjerne. Men den italienskfødte stjernekok sælger også økologisk brød til københavnerne - og det er en kæmpe succes.

Han er således en af personerne bag Foodpeople, der ejer de københavnske bagerier Il Fornaio, Jalm&B og Trianon, som netop har præsenteret et rekord stort overskud på 5,8 mio. kr. efter skat. Det skriver Børsen.

Stjernekokkens italienske stenovnsbageri Il Fornaio overtog Kastrup-bageriet Trianon i 2014. To år senere blev selskaberne bag de to bagerier lagt sammen til et under navnet Foodpeople.

Elvio Milleri har i det hele taget grund til at smile i øjeblikket. For det går også strygende for Era Ora, som efter nogle magre år kunne præsentere et overskud på næsten 1 mio. kr. efter skat i det seneste regnskab.