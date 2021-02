Et tocifret millionunderskud, som følge af corona og det dårligste regnskabsår i nyere tid.

Det er ifølge Finans, hvad der gemmer sig i regnskabsåret 2019/2020 hos den danske babyudstyrskæde.

Efter en årrække med pæne tocifrede millionbeløb på bundlinjen, har Babysam for andet år i træk haft underskud. Og i den seneste periode tabte Babysam 31,1 mio. kr. efter skat.

Coronakrisen har foreløbigt kostet kæden et estimeret tab af omsætning på et tociftret millionbeløb, skriver ledelsen skriver i regnskabet:

»Det er ledelsens forventning at igangsatte særlige aktiviteter og færdiggørelse af flytning af butikkersamt udvikling af den teknologiske platform vil medføre en stigende aktivitet. Den samlede nettoomsætning vurderes at andrage 500-550 mio. kr. i 2020/21 og årets resultat før skat forventes at udgøre i størrelsesorden 5-10 mio. kr.«

Forventningerne er dog baseret på, at coronakrisen vil medføre en afmatning af det danske marked i 2020/2021.

Babysam har hovedsæde i Rødovre og blev etableret i 1973. Siden 2008 har kapitalfondene Polaris og AAC Capital ejet størstedelen af aktierne i Babysam, der har 31 danske butikker, egen webshop og produktionsvirksomheden Odder Barnevognsfabrik A/S, der i mere end 90 år har produceret barnevogne til danskerne.

Men i november overtog familien Jalsøe, der står bag selskabet Alt til Barnet Holding ApS, alle aktier i babykæden.