Millionerne fosser ud af tatoveringplatformen Tattoodo, der ellers har en yderst erfaren ejerkreds bl.a. bestående af Hummel-milliardæren, Christian Stadil, den tidligere Liverpool-spiller Daniel Agger og Peter Warnøe, der ejer af kapitalfonden Nordic Eye.

Sådan har det været siden 2013, hvor selskabet præsenterede sit første regnskab - og 2019 var ingen undtagelse. Det skriver Børsen.

Her kunne selskabet vise et tab på hele 25,3 millioner kroner. Året forinden var tabet 27,7 millioner kroner.

Tattoodo er et online fællesskab for tatovører over hele verden. Her kan man ligeledes få et overblik over landes forskellige tatovører og deres kompetencer.

Selskabet har da også en stor portion følgere, der giver en masse opmærksom.

På Instagram følger hele 3,4 millioner profiler med, og på Facebook har Tattoodo 17,2 millioner følgere.

Alligevel har Tattoodo ikke formået at tjene penge.

Samlet set har selskabet formået at tabe over 108 millioner kroner siden 2013.

Ami James (t.v.) er også en del af investorerne i Tatoodo. Han er kendt fra tv-serien 'Miami Ink', hvor man følger en af Miamis mest populære tatovering-shops. Foto: Betina Garcia

Og det var ikke lige sådan den ene medejer Peter Warnøe havde forestillet sig det. Tilbage i 2017 udtalte han til Børsen, at hans kapitalfond Nordic Eye, så store muligheder i virksomheden. Faktisk så store, at selskabet have chancer for at nå niveauet for en såkaldt enhjørning.

En enhjørning er en betegnelse for en virksomhed, der har en værdi på over 1 milliard dollar. Svarende til 6,6 milliarder danske kroner.

De økonomiske krampetrækninger fik i 2019 ejerne og investorerne til at skyde flere penge i selskabet for at sikre dets overlevelse.

Hele 35 millioner blev det til.

Det var blandet andet Christian Stadil, Daniel Agger og skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der skød nye penge i projektet.