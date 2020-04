Flyselskabet foreslår blandt andet at konvertere gæld til aktier for at få adgang til hjælpepakke fra staten.

Det kriseramte luftfartsselskab Norwegian kommer nu med en række forslag, der skal hjælpe selskabet ud af dets pressede økonomiske situation.

Det sker for at sikre, at flyselskabet kan leve op til den norske stats krav og dermed få adgang til statens hjælpepakke.

Det skriver Norwegian i en pressemeddelelse og en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Norwegian ønsker blandt andet at konvertere gæld til aktier ved at indgå aftaler med långivere såsom leasingselskaber og andre kreditorer.

Ifølge luftfartsselskabet vil gældskonverteringen og de nye aktier gøre det muligt for selskabet at få adgang til et milliardbeløb under den norske stats hjælpepakke.

Det vil sikre, at det udfordrede selskab kan stå imod den nuværende coronakrise.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, har Norwegian sat sig selv en meget svær opgave. For selskabet "styrtbløder", siger han.

- Det er ikke umuligt, men det er nok det værst tænkelige tidspunkt nogensinde at skulle ud at forsøge at skrabe penge sammen.

- Det er ikke nemt at få nogen långivere til ligefrem at slette lån og så få aktier i Norwegian i stedet for, siger han.

Flyselskabet sikrede sig i slutningen af marts opbakning til at få den første del af den redningspakke for flysektoren, som den norske stat offentliggjorde for omkring tre uger siden.

Betingelsen for, at Norwegian kunne få den, var, at kommercielle aktører var villige til at stille garanti for ti procent af beløbet på 300 millioner norske kroner.

Denne gang kræver den norske stat, at flyselskabet skaffer et milliardbeløb for at kunne få del af i hjælpepakken og dermed tre milliarder norske kroner i statsgaranti.

Ifølge Jacob Pedersen ønsker den norske regering med kravene at sende et signal om, at man ikke vil give nogen "gratis middag". Hverken til Norwegians långivere eller aktionærer.

Norwegian har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 4. maj, hvor selskabet vil have godkendt tiltagene.

