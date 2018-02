Fredag morgen præsenterede landets største bank, Danske Bank, et stærkt årsregnskab. De kommer ud af 2017 med et overskud på mere end 20 milliarder, men hvad betyder det for deres kunder?

På trods af at år 2017 blev et år med grimme sager om hvidvaskning for Danske Bank, tjente banken 20,9 milliarder kroner efter skat. Spørger man bankekspert Lars Krull, er det en rigtig god nyhed for deres kunder.

»Først og fremmest er der rigtig mange kunder i banken, der også er medejere. For dem betyder det jo, at de får et bedre afkast på deres aktier og obligationer,« siger Lars Krull, der bankforsker og seniorrådgiver på institut for økonomi og ledelse på Aalborg universitet.

Ud af de 20,9 milliarder kroner, som Danske Bank præsenterede i overskud, skal cirka ni milliarder kroner sendes tilbage til investorerne - deriblandt de kunder, der er medejere i banken.

Men også selvom man ikke er medejer, er det store milliardoverskud stadig en god nyhed.

»De resterende kunder kan jo glæde sig over, at de er kunder i en bank, der er solid, og som strategisk har lagt sig rigtigt,« siger Lars Krull.

Konkurrencedygtig

Nogle af Danske Banks kunder studser måske over, at de fortsat skal betale høje gebyrer, selvom deres bank har genereret et kæmpe milliardoverskud, men det er der ifølge bankeksperten en helt logisk forklaring på.

Først og fremmest understreger han, at kunderne i første omgang har valgt banken, fordi den tilbyder nogle priser, man kan leve med. Ydermere tilføjer han, at det store overskud er positivt for kunderne, fordi det betyder, at banken kan skrue priserne ned, hvis det bliver nødvendigt af konkurrencemæssige årsager.

»Danske bank skruer ikke ned for priserne, hvis det ikke er nødvendigt i forhold til at kunne være konkurrencedygtig på markedet. Det er der jo ingen virksomheder, der gør, men på grund af overskuddet, har de muligheden for at kunne sætte priserne ned, hvis det bliver relevant i fremtiden,« siger Lars Krull og tilføjer:

»Som kunde har man jo altid interesse i samarbejde med en virksomhed, der har de økonomiske muskler til at konkurrere, og det har Danske Bank stensikkert.«