WS Audiology, der tidligere i år blev til via en fusion, har erstattet sin topchef med en intern direktør.

Efter et halvt år som øverste direktør i fusionsvirksomheden WS Audiology har danskeren Jørgen Jensen valgt at trække sig fra sin post.

Det sker, fordi han vil forfølge en bestyrelseskarriere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra WS Audiology, der blev til i marts som resultat af en fusion mellem danske Widex og Singapore-baserede Sivantos.

WS Audiology er en af verdens tre førende høreapparatvirksomheder. Selskabet har en årlig omsætning på omkring 15 milliarder kroner.

Jørgen Jensen erstattes af Eric Bernard, der indtil nu har været topchef for koncernens grossistforretning.

- Jeg er stolt over de fremskridt, vi har opnået, og selv om det har været en vanskelig beslutning for mig at træde tilbage som CEO (administrerende direktør, red.), føler jeg mig meget tryg ved at overlade tøjlerne til Eric Bernard og mine kolleger i ledelsen, siger Jørgen Jensen i pressemeddelelsen.

/ritzau/