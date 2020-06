Wirecards tidligere topchef blev mandag anholdt. Han er mistænkt for markedsmanipulation.

Det tyske selskab Wirecard, der er involveret i en sag om et manglende milliardbeløb, har søgt om rekonstruktion i Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det skyldes en forestående insolvens og en for stor gæld hos selskabet, der laver betalingsløsninger til blandt andet netoverførsler.

Det er den foreløbige kulmination på en turbulent periode, efter at revisionsfirmaet EY sidste uge fandt flere problemer i en gennemgang af selskabet.

Blandt andet er der stor usikkerhed om kontantbeholdninger i to banker i Filippinerne, hvor der skulle stå 1,9 milliarder euro - svarende til 14 milliarder kroner.

Det har de dog afvist, og fredag forlod daværende topchef Markus Braun selskabet med omgående virkning.

Han blev mandag anholdt - mistænkt for markedsmanipulation.

Han er mistænkt for at pumpe selskabets tal op for at få det til at fremstå mere attraktivt for investorer og kunder.

/ritzau/