Falck-Huset, der i 56 år var Falcks hovedkontor i København, har fået nye ejere.

Det er de danske milliardærbrødre Henning og Birger Arp-Hansen, der er indehavere af landets største kæde af privatejede hoteller, som har overtaget det ikoniske hovedkvarter.

Det bekræfter både Arp-Hansen Hotel Group - som de to brødre ejer - og Falck over for Finans.

»Vi har købt ejendommen for at udvikle den til noget indenfor overnatningsindustrien, hvor vi som bekendt i forvejen arbejder. Grunden til, at vi ikke er mere præcise, er at vi ikke er helt i mål med vores tanker,« skriver Arp-Hansen Hotel Groups topchef, Dorte Krak, i en mail til Finans.

Den ikoniske bygning ligger lige ved siden af hotelkædens Wakeup Copenhagen-hotel.

Det vides endnu ikke, hvad Falck-Huset helt konkret skal blive til - andet end at det er købt med henblik på hoteldrift.

Siden 1962 har Falck-Huset på Polititorvet i København været hovedsæde for den danske redningskoncern, men i maj måned offentliggjorde Falcks koncernchef, Jakob Riis, at man skulle flytte.

I november flyttede Falck ind i Scandia House i Københavns Sydhavn.