‘Kasi-Jesper’ har ikke helt ret, når han påstår, at jyder aldrig bliver ‘rigtigt rige.’ Faktisk rammer han med sit udsagn temmelig langt fra virkeligheden.

Og blandt andet derfor er der kun hovedrysten til overs fra milliardær Peter Stubkjær Sørensen over Jesper ‘Kasi’ Nielsens ord, der faldt i den nye bog ‘Kasi-Jespers kamp'.

Her mødes læseren af nogle temmelig opsigtsvækkende fordomme om rundt regnet halvdelen af den danske befolkning, jyderne.

»Det er med jyder som med jøder. De har alle sammen den holdning, at de skal have kreditforsikring på plads, de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglad med, om du tjener penge,« siger Kasi-Jesper.

Jesper Laustrup Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, fortæller i en ny bog, at han ikke vil gøre forretninger med jyder. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Laustrup Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, fortæller i en ny bog, at han ikke vil gøre forretninger med jyder. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Som jeg siger, de har alle sammen gået på den samme handelsskole ovre i Herning, hvor hr. kreditforsikring har undervist. Han har undervist dem, og han har fortalt, at de aldrig må tage nogen risiko. Derfor bliver de heller aldrig rigtigt rige,« lyder det videre i bogen, der er skrevet af journalist Ole Hall.

Udtalelsen er så virkelighedsfjern, at ejendoms- og virksomhedsinvestor Peter Stubkjær Sørensen, der i 2004 solgte sit livsværk, vindmøllefabrikken Bonus, for omkring to milliarder kroner til den tyske industrigigant Siemens, blot har en enkelt kommentar til citat.

Svar fra Jesper Nielsen Jesper 'Kasi' Nielsen har fredag eftermiddag skrevet et Facebook-opslaget, hvor han forklarer sig. Her skriver han: 'Come on , en journalist der har jagtet mig i 6 år har skrevet en svinerbog om mig, jeg ikke ville være en del af, eller læse korrektur på ! Han hiver nu citater ud af en kontekst, og får mine bedste venner fra EB til at markedsføre dem, så I kan lokkes til at købe hans makværk af en bog. Jeg har Intet problem med hverken jyder eller jøder, alle der har mødt mig eller oplevet et af mine foredrag, ved jeg er fuld af sjove punch lines der går helt til stregen, men fordomme er man helt kureret for når man er global entrepenør. For pokker, vi kommer selv fra Varde og i smykkebranchen nytter det da vist ikke noget at have problemer med jøder. Men forfatteren fik da promoveret sin bog helt gratis og I hoppede lige i fælden.'

»Det er så dårlig en udtalelse, at man ikke engang gider at kommentere på det. Han sammenligner også jyder med jøder. Ved du nu hvad - det kan man bare ikke,« siger han til B.T.

Ifølge det amerikanske erhvervsmedie Forbes er der ti danskere, der gør sig gældende på listen over verdens omkring 2.200 dollar-milliardærer.

Ifølge Jesper Kasi Nielsen bliver jyder aldrig 'rigtigt rige' fordi de har lært, 'at de aldrig må tage nogen risiko.' Arkivfoto Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ifølge Jesper Kasi Nielsen bliver jyder aldrig 'rigtigt rige' fordi de har lært, 'at de aldrig må tage nogen risiko.' Arkivfoto Foto: Thomas Lekfeldt

Ni af disse er jyder, herunder Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen samt Jysk-ejer Lars Larsen.

Ingen af disse har ønsket at kommentere ‘Kasi-Jespers’ påstand om jyder.

Kasi-Jesper, der var med til at opbygge smykkevirksomheden Pandora, kalder videre i bogen jyder for ‘snydepelse’.

»Og et af de privilegier, jeg vil have i fremtiden, er, at jeg ikke vil lave forretning med jyder. Jeg gider dem ikke,« siger Kasi-Jesper i bogen.