Coronakrisen har tvunget den norske milliardær og hotelkonge Petter Stordalen ud i en situation, han aldrig har stået i før.

For første gang nogensinde har han måttet dreje nøglen om på et af sine mange hoteller.

Det bekræfter koncernchef i Stordalens hotelkoncern Nordic Choice Hotels ifølge det norske finansmedie E24 over for Aftenbladet.

»Jeg kan bekræfte, at vi i dag har begæret Comfort Hotel Stavanger konkurs. Vi har kæmpet et stykke tid, og det er det ganske enkelt ikke længere forsvarligt at drive hotellet videre,« siger Torgeir Silseth.

Torgeir Silseth oplyser, at Nordic Choice Hotels, som i dag har mere end 200 hoteller rundt omkring i hele norden, har eksisteret i lidt over 25 år.

Alligevel er det aldrig sket før, at de har været nødsaget til at erklære et hotel konkurs. Et faktum, som ifølge koncernchefen understreger, hvor ekstrem en situation, de står i som følge af coronakrisen.

Det er dog tilsyneladende ikke kun krisen, der har presset Petter Stordalen og det nu konkursbegærede hotel i Stavanger på økonomien.

Ifølge E24 viser Comfort Hotel Stavangers regnskaber, at hotellet har haft et underskud på omkring 12 millioner norske kroner de sidste fem år.

Comfort Hotel Stavanger i Klubbgata er gået konkurs. Foto: Google Streetview

Konkursen betyder, at omkring 13-14 ansatte nu står uden job.

Allerede tilbage i juni var Petter Stordalen ude og sige, at han på daværende tidspunkt havde tabt omkring en milliard norske kroner (svarende til 690 millioner danske kroner, red.) alene på sine hoteller på grund af coronakrisen.

»På hoteldelen er tabet omkring en milliard norske kroner, og jeg er klar til, at vi mister mere,« lød det dengang.

En forudsigelse, som den norske rigmand fik ret i.