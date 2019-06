Da milliardæren Michael Mortensen i 2016 overtog hovedejerskabet i tøjmærket Won Hundred, må håbet have været at vende flere års underskud.

Men det er ikke lykkedes. Tværtimod.

Won Hundred slog nemlig negativ rekord i 2018 med et underskud på hele 12,8 millioner kroner.

Det skriver Finans.dk.

Tabet er så enormt, at der efter årets afslutning er blevet skudt 20 millioner kroner ind i firmaet for at justere på egenkapitalen.

»Ledelsen anser resultatet som værende utilfredsstillende,« står der i det nye regnskab fra Won Hundred.

Michael Mortensen er milliardær og har tjent sine penge på firmaer som Hybel, Casa og Huscompagniet.

Det er Michael Mortensens barndomsven Nikolaj Nielsen, der grundlagde Won Hundred, og for en række år siden købte milliardæren sig så ind i vennens firma.

Det udviklede sig til, at Michael Mortensen i slutningen af 2016 ejede 90 procent af firmaet efter at have købt to andre investorer ud af firmaet.

Men lige siden er det altså gået en vej.

I 2017 endte året med et underskud på seks millioner kroner, og i 2018 fordoblede man altså og endte på 12,8 millioner kroner i underskud.

Finans.dk har uden held forsøgt at få en kommentar fra Michael Mortensen.