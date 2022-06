Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske milliardær Mikael Goldschmidt har hentet Lene Espersen ind i sit ejendomsimperium.

Her har den tidligere toppolitiker fået en plads i bestyrelsen af moderselskabet.

»Det er en meget stor glæde for mig og familien, at Lene Espersen nu indtræder i bestyrelsen for M. Goldschmidt Holding,« siger Mikael Goldschmidt:

»Jeg er overbevist om, at Lene vil bidrage med både viden og netværk forbundet med fremtidens krav til erhvervslivet – i tillæg til indsigt i erhvervspolitiske rammevilkår og den politiske proces forbundet hermed.«

Det fremgår af en pressemeddelelse, at Lene Espersen vil indtræde i bestyrelsen i juni 2022.

Hun har tidligere været formand for Det Konservative Folkeparti og minister, men siden sit farvel til dansk politik i 2014 har hun været direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Ifølge Finans.dk kan det blive en særdeles indbringende tjans for den tidligere toppolitiker af få plads i Goldschmidt-bestyrelsen.

For sidste år blev der udbetalt 9,6 millioner kroner i honorarer til deling mellem de seks bestyrelsesmedlemmer, uden at den præcise fordeling dog fremgår.

At Lene Espersen nu kommer med i bestyrelsen af M. Goldschmidt Holding-koncernen betyder, at der nu her er syv medlemmer i stedet for seks. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Mikael Goldschmidt, Jens Peter Toft, Anne-Sofie Goldschmidt, Daniel Goldschmidt, Peter Winther og Christian Richter.

På Økonomisk Ugebrevs seneste oversigt over Danmarks rigeste personer, placerede Mikael Goldschmidt sig på en 54.-plads med en formue på 3,3 milliarder kroner.