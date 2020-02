Den forhenværende investor og Nasdaq-chef på børsen i New York, 77-årige Bernie Madoff, trak i 2009 overskrifter på verdensplan, da han var hovedpersonen i omfattende svindelsag.

Alt i alt svindlede han for astronomiske 400 milliarder kroner, før han blev pågrebet og idømt 150 års fængsel.

Men nu forsøger han at komme ud i friheden, selvom han kun har afsonet cirka ti år.

Sagen er nemlig den, at han angiveligt har en nyresygdom, der tager livet af ham inden for de næste 18 måneder.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post.

Derudover skulle Bernie Madoff også lide af hjerteproblemer og højt blodtryk.

Derfor forsøger han nu at gå rettens vej for at komme ud af fængslet før tid.

'Det er bevist, at Madoff ikke længere udgør en fare for nogen personer i samfundet,' står der blandt andet i ansøgningen.

Herudover forsøger han sammen med sin advokat at argumentere for, at han ikke kan svindle igen.

'Han har ingen voldshistorik, han har færre end 18 måneder tilbage at leve i, og den offentlige karakter af hans forbrydelser garanterer, at han ikke ville være i stand til at deltage i økonomiske eller investeringsrelaterede aktiviteter igen,' fremgår det.

Igennem flere årtier bildte Bernie Madoff sine naive klienter ind, at han kunne skaffe et fedt afkast på mindst 12 procent, for hvert eneste år de lod ham styre deres investeringer.

Men i virkeligheden eksisterede de fleste af pengene (godt 280 milliarder af de 400 milliarder) kun på papiret.