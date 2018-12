Forbruget af flyrejser skal begrænses, hvis klimaet skal reddes, mener miljøorganisationen Noah.

Det har store konsekvenser for miljøet, at priserne på flybilletter bliver ved med at falde.

Det mener miljøorganisationen Noah, efter Dansk Flyprisindex, der er ejet af rejsesøgemaskinen Travelmarket, i en undersøgelse konkluderer, at flypriserne i 2018 er faldet med 30 procent siden 2012.

De lave flypriser betyder, at endnu flere vil rejse. Det giver igen lavere flypriser, vurderer Jacob Sørensen, der er energi- og klimatalsmand hos Noah.

- Klimabelastningen fra luftfart er meget stor, og hvis den får lov til at fortsætte, så bliver miljøet ikke bare belastet lige så meget, som det gjorde i 2018, men det bliver belastet mere.

- Lige så langt ud i fremtiden, vi kan se, er det den vej, det går, siger han.

Jacob Sørensen mener, at det er manglende politisk vilje, der står i vejen for at stoppe væksten i flytrafikken.

- Det store problem med luftfart er, at der ikke findes nogle ordentlige tekniske løsninger på, hvordan man kan reducere CO2-udledningen.

- Det er det problem, der er sværest at løse, og derfor flyver det under eller over radaren hos politikerne. For der findes simpelthen ikke andre løsninger end at begrænse forbruget, og det vil man ikke, siger han.

Organisationen mener ikke, at alternative løsninger som for eksempel elfly kan løse problemerne. I stedet skal man i første omgang stoppe væksten i luftfarten og på sigt begrænse antallet af flyvninger.

- Vi skal ikke blive ved at fremme en struktur og et globalt system, som bliver stadig mere afhængig af luftfart. Man er nødt til at beslutte sig til at gøre noget.

Organisationen Noah fremlagde tidligere på måneden et forslag sammen med ti andre organisationer om at sætte afgifter på flybilletter.

Desuden mener Noah, at man også kan lægge afgift på godstransport og brændstof.

/ritzau/