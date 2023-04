Lyt til artiklen

Nu er det slut med ølproduktion på Refshaleøen og dansk øludskænkning i USA.

Danmarks måske mest kendte mikrobryggeri, Mikkeller, lukker nemlig for flere dele af deres forretning.

Det skriver Børsen.

I påsken lukkede Mikkeller firmaets sidste bar i USA, 'Little Italy' i San Diego.

Og torsdag kunne bryggeriet annoncere endnu en lukning.

Denne gang er det ølproduktionen på Refshaleøen i København, bedre kendt som Mikkeller Baghaven, der lukker.

Man kan dog stadig nyde en kold øl hos Mikkeller, hvis man skulle befinde sig på Refshaleøen. Stedet bliver nemlig drevet videre som bar.

På Facebook skriver Mikkeller, at det ikke har været nogen nem beslutning.

»Vi har truffet den svære beslutning at lukke ned for produktionsdelen af Mikkeller Baghaven. Vi vil gerne understrege, at beslutningen er truffet i overensstemmelse med kerneforretningens interesser og vores forpligtelse til at levere craft-øl af højeste kvalitet til jer,« skriver Mikkeller i opslaget.

Hvis man er en øltørstig amerikaner med hang til danske øl er alt håb heller ikke ude.

Ifølge Mikkeller er virksomheden nemlig i dialog med flere importører i USA . De leder også efter samarbejdspartnere, der kan producere og sælge Mikkeller-øl i USA.