»Beermile kombinerer løb og øl på den fede måde.«

Sådan skrev mikrobryggeriet Mikkeller om den aarhusianske ølstafet med fire Mikkeller øl og fire omgange løb a’ 500 meter.

Knap så fedt er det dog nu, hvor Mikkeller har fået en påtale og udtalt kritik af Alkoholreklamenævnet for netop det.

»Det tager vi til efterretning,« siger Kenneth Madsen, der er ceo for Mikkeller, til B.T.

Mikkeller har nemlig overtrådt reglerne om markedsføring af alkohol, da de reklamerede for løbet, slår Alkoholnævnet fast.

Markedsføring af alkohol må nemlig ikke forbindes med aktiv sportsudøvelse, og det mener Alkoholnævnet altså er sket i denne sag.

»Den primære udfordring har længe været markedsføring, der opfordrer til druk eller markedsføring, som er rettet mod børn og unge, men vi ser nu desværre en stigende tendens til, at de erhvervsdrivende kobler aktiv sportsudøvelse og alkohol sammen,« siger Alkoholnævnets formand, Marlene Winther las.

Kenneth Madsen mener dog, at både sport og øl altid har været en del af mikrobryggeriet.

»Sport og helbred er en naturlig del af Mikkeller. Det fylder meget. Vi har både en cykelklub og en løbeklub. Vi vil gerne sende et signal og opfordre til en sund livsstil,« siger han.

Han understreger dog, at virksomheden tager kritikken til sig.

»Nu har vi fået den her kritik, og den tager vi til efterretning. Vi er absolutte modstandere af sport og druk. Vi vil justere vores kommunikation og markedsføring og gå alle de sportsaktiviteter, vi er involveret i, igennem, og så retter vi ind« siger Kenneth Madsen.

Han fortæller, at det ikke har været Mikkellers intention at opfordre til sport og druk samtidigt.

»Hvis nogen har set beermile som en opfordring til at drikke for meget og til at drikke i relation til sport, så er det noget, vi må rette ind. Vi er meget engageret i sport, men vi skal selvfølgelig følge retningslinjerne for markedsføring. Vi har trådt ved siden af her, og det tager vi til efterretning,« siger Kenneth Madsen.

Han forventer ikke, at der kommer sanktioner, da virksomheden nu vil ændre markedskommunikationen.

»Vi kommer bestemt ikke til at promovere beermile på samme måde igen. Vi tager en intern diskussion om, hvordan vi kan adskille sport og øl, men samtidig være engageret i begge dele,« afslutter han.