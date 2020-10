Efter at have stået i spidsen for ølfirmaet Mikkeller i mere end 15 år har Mikkel Borg Bjergsø nu valgt at give stafetten videre til en anden.

Fra 1. november er Kenneth Madsen ansat som administrerende direktør i selskabet. Den titel har hidtil tilhørt Mikkel Borg Bjergsø, der er grundlægger af ølfirmaet.

Mikkel Borg Bjergsø forlader dog ikke Mikkeller, da han fortsætter i en rolle som kreativ direktør. Det oplyses i en pressemeddelelse.

- Brandmæssigt er vi vokset rigtig store i den internationale craft beer-verden, og jeg er virkelig stolt af det team, vi har bygget op fra bunden med driftschef Jacob Gram Alsing som anker.

- Nu er vi klar til at tage et skridt videre, og Kenneth er den rigtige til at lede den proces, siger Mikkel Borg Bjergsø i pressemeddelelsen.

Han begrunder sit ønske om at give stafetten videre med, at han de seneste år har brugt meget tid på forretningsdelen, selv om det egentlig ikke er det, han brænder mest for.

- Så med Kenneths hjælp får jeg tid til at koncentrere mig om og tage mig ordentlig af det, som jeg er bedst til. Nemlig at udvikle den kreative del af Mikkeller, produkterne og brandet, siger Mikkel Borg Bjergsø.

Afløseren Kenneth Madsen kommer med erfaring fra blandt andet Carlsberg, hvor han startede som trainee for 25 år siden.

Senest har han tilbragt syv år i Hongkong som smykkevirksomheden Pandoras direktør for Asien og Australien.

- Lige siden jeg startede min karriere i Carlsberg, har jeg drømt om en dag at vende tilbage til ølbranchen. Så da tilbuddet om at blive en del af Mikkellers team kom, var det en no brainer.

- Mikkeller er ikke kun et af verdens førende craft beer-brands med en stærk forretning i Europa og USA. Det har også et enormt potentiale for ekspansion på uudnyttede markeder som for eksempel Kina, siger Kenneth Madsen.

Siden Mikkel Borg Bjergsø grundlagde Mikkeller i 2006, er ølfirmaet vokset fra et mindre mikrobryggeri til en etableret ølproducent med egne barer i en række forskellige lande.

I dag har Mikkeller omkring 20 barer fordelt over Europa, Asien og USA.

