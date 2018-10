Selv om Danske Bank i øjeblikket efterforskes for hvidvask i milliardklassen, fortsætter den danske stat med at have sine forretninger i banken.

Danske Bank har vundet kontrakten som statens bank og skal de næste fire år styre alle statens ind- og udbetalinger, herunder løn til de omkring 180.000 statsligt ansatte.

»Der er kun kommet ét bud, og det er fra Danske Bank, som varetager opgaver allerede. Det er et konkurrencedygtigt tilbud, og derfor er vi også forpligtede til at tildele Danske Bank kontrakten,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til DR.

Danske Bank har dermed en ny kontrakt med staten fra 2019 til 2022 - en opgave, der alene sidste år gav banken en indtægt på 12,7 millioner kroner.

Den nye fireårige periode koster staten i underkanten af 50 millioner kroner.

Staten har været i dialog med andre banker, men ingen anden bank har altså ønsket at byde på opgaven.

Regeringen har sikret sig mulighed for at opsige kontrakten, hvis Danske Bank dømmes for hvidvask.

»Jeg ser med meget stor alvor på hele sagen om hvidvask og mener, at vi nu bør tage bestik af situationen. Det her er et område, hvor vi måske i staten ikke altid har været gode nok til at stille den slags krav,« sagde Sophie Løhde til DR i september, da regeringen fik skrevet muligheden for opsigelse ind i kontrakten.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet er i øjeblikket ved at undersøge, om Danske Bank brød loven, da udenlandske kunder benyttede bankens afdeling i Estland til transaktioner på over 1.500 milliarder kroner i årene fra 2007 til 2015.

Ifølge bankens egen undersøgelse er der foregået hvidvask for over 50 milliarder kroner.

Bankens øverste direktør, Thomas Borgen, er fratrådt som følge af sagen.

Staten har haft Danske Bank som bank siden 2008.