I strømmen af dårlige økonomiske nyheder kommer her en god.

Ifølge en pressemeddelelse fra Arbejdernes Landsbank viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i 2022 har været i alt 22,7 millioner overnatninger i danske feriehuse. Selvom december stadig mangler at blive opgjort, er året dermed sikker på at have slået rekorden.

I 2021 var antallet af overnatninger på 21,8 millioner overnatninger, hvilket også var en ny rekord på daværende tidspunkt.

Antallet af hotelovernatninger slår også rekord. I de første 11 måneder af 2022 var der 17,3 millioner af slagsen, mens den gamle rekord fra 2019 lød på 17,1 millioner.

Om udviklingen siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank:

»Det har i sandhed været tillokkende at drage på ferie i et dansk sommerhus eller overnatte på et dansk hotel, og det kan vi konstatere til trods for, at vi endnu mangler overnatningstal for december. Rekorden er især kommet i hus på baggrund af, at mange udenlandske gæster igen vender snuden mod Danmark, når de skal holde ferie.«

Der er dog ikke ligefrem udsigt til en ny rekord i 2023. Ved udgangen af november 2002 var der booket 207.904 sommerhusuger for i år, hvilket er 16 procent færre end samme tidspunkt året før.

Hos Arbejdernes Landsbank forventer man også, at 2023 kan blive udfordrende for hotellerne, der skal kæmpe med blandt andet inflation og højere energipriser samt en general afmatning internationalt. Færre gæster vil simpelthen komme hertil.