Danmarks detailhandel og tøjbranche er i knæ på grund af coronakrisen, men hos tøjfirmaet Shaping New Tomorrow er det dog ikke noget, der sætter en stopper for ambitionerne.

Firmaet bag de populære bukser fra DR's iværksætterprogram 'Løvens hule' vil nemlig åbne yderligere 30 butikker over de næste tre år.

Det skriver Finans.

De tre nordjyder bag firmaet, Christian Aachmann, Christoffer Bak og Kasper Ulrich, har altid haft en strategi om, at salget fra fysiske butikker aldrig må overstige onlinesalget, men det ændrer dog ikke på, at der skal åbnes mange flere Shaping New Tomorrow-butikker.

Shaping New Tomorrow da de var i Løvens Hule. Foto: DR Vis mere Shaping New Tomorrow da de var i Løvens Hule. Foto: DR

»Vi tror ikke, at retail er dødt. Men online skal altid fylde mest hos os og gøre os agile og fleksible. Det handler om at udfordre måden, vi traditionelt tænker butikker på og at se ind i nye løsninger,« siger Kasper Ulrich, der er medstifter og administrerende direktør i tøjfirmaet, til mediet.

Covid-19 har ramt store dele af modebranchen hårdt, fordi tøjbutikker verden over har været nødt til at holde lukket grundet frygten for coronavirus.

For Shaping New Tomorrow er det dog ikke noget, der lige foreløbig vælter firmaet omkuld.

Coronakrisen har medført, at firmaet har mistet 100 procent af omsætningen i butikkerne, men i dag svarer det kun til cirka 25 procent af den samlede omsætning.

Just Eat-stifteren Jesper Buch købte sig ind 2018 ind i Shaping New Tomorrow. Foto: Linda Kastrup Vis mere Just Eat-stifteren Jesper Buch købte sig ind 2018 ind i Shaping New Tomorrow. Foto: Linda Kastrup

For det danske tøjfirma har det altid været vigtigt at søge nye løsninger, og derfor har de tre indehavere af firmaet da også planer om, at kunderne i prøverummet fremover skal kunne tilkalde hjælp fra ekspedienten via en knap, der giver besked på et smartwatch.

Derudover skal forskellige lys-features give kunderne mulighed for at se tøjet i dagslys.

De tre mænd fra Aalborg blev for alvor kendt, da Just Eat-stifter Jesper Buch og rengøringsdronningen Birgit Aaby investerede for 250.000 kroner hver og dermed købte 10 procent af virksomheden i 'Løvens Hule' i 2018.

Shaping New Tomorrow har i forvejen to butikker i henholdsvis Aalborg og København, mens en tredje allerede er på vej i Aarhus.