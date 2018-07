It-giganten Microsoft kan fejre et fantastisk regnskabsår, siger selskabets direktør, Satya Nadella.

New York. Microsoft har torsdag præsenteret et regnskab, der viser, at selskabets omsætning steg i det seneste kvartal, der er regnskabsårets fjerde.

Særligt selskabets investeringer i skytjenester (online lagring af data, red.) og kunstig intelligens har givet pote, fremgår det af regnskabet.

Den amerikanske it-gigant hævede sin indtægt med ti procent til 8,8 milliarder dollar. Den samlede omsætning steg til 30,1 milliarder dollar, hvilket er 17 procent mere end samme periode sidste år.

Microsoft har generelt oplevet fremgang i løbet af det seneste regnskabsår. Og det glæder selvsagt selskabets administrerende direktør, Satya Nadella.

- Vi har haft et fantastisk år, siger han.

- Vores tidlige investeringer i den intelligente sky betaler sig, og vi vil fortsætte med at udvide vores rækkevidde i et stort og voksende marked med plads til forskellig innovation, lyder det fra Microsoft-bossen.

Det sociale medie LinkedIn, som Microsoft købte for to år siden, steg også i det seneste kvartal. LinkedIn steg med 13 procent til 9,7 milliarder dollar.

Microsofts investeringer i skytjenester betyder, at selskabet ikke længere er lige så afhængigt af sit styresystem Windows' succes.

Windows, der tidligere dominerede markedet for styresystemer, er blevet overhalet af mobile løsninger fra rivalerne Google og Apple.

Microsoft har også indgået en række samarbejde med store firmaer. Heriblandt Starbucks, General Electric, Bayer, Telefonica samt basketball- og golfforbundene NBA og PGA.

Senest har Microsoft indgået et samarbejde med handelskæmpen Walmart.

Et strategisk samarbejde mellem de to skal blandt andet hjælpe Walmart i kampen mod giganten Amazon.

/ritzau/AFP