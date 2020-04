Microsoft har omsat for 240 milliarder kroner fra januar-marts. Det er mere end forventet.

Der er ingen spor af coronakrise hos verdens største softwareselskab, Microsoft, der har klaret sig godt under coronakrisen og har øget salget og overskuddet i tredje kvartal af regnskabsåret 2019/2020.

Det viser Microsofts kvartalsregnskab, der er offentliggjort onsdag, skriver Ritzau Finans.

Microsoft oplevede i perioden fra januar til marts en stigning i omsætningen på 15 procent til 35,02 milliarder dollar (cirka 240 milliarder kroner) mod ventede 33,69 milliarder dollar (cirka 231 milliarder kroner).

Overskuddet per aktie blev på 1,40 dollar sammenlignet med 1,14 dollar et år tidligere, skriver Ritzau Finans.

Både overskud og omsætning er højere, end analytikerne havde forventet, skriver nyhedsbureauet TT.

- Covid-19 har haft en minimal indflydelse på virksomhedens samlede salg, skriver virksomheden i sin kvartalsrapport ifølge TT.

Microsofts overskud er steget med 22 procent i forhold til samme periode sidste år. It-giganten har et overskud på 10,8 milliarder dollar (cirka 74,2 milliarder kroner) for januar, februar og marts.

Selskabet nævner, at den fulde virkning af coronapandemien endnu ikke afspejles, men coronaen har næsten ingen effekt haft på det samlede salg i perioden.

- Vi har set to års digital transformation på to måneder.

- Vi arbejder sammen med kunderne hver dag for at hjælpe dem med at tilpasse sig og holde forretningen åben i en verden, hvor alt er på afstand, udtaler Satya Nadella, Microsofts topchef, i regnskabsrapporten.

- Vores vedvarende forretningsmodel, diversificerede portefølje og differentierede teknologi positionerer os godt over for det, som kommer, siger han.

/ritzau/