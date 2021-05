Den har ligget på din pc siden 1996, men nu er det snart slut.

Internet Explorer var nyt og banebrydende, da det kom frem for 25 år siden, men nu fremstår browseren – som engang var verdens største – forældet og langsom.

Derfor har Microsoft besluttet at skrotte den.

Det skriver CCN, som citerer en meddelelse fra tech-giganten.

End of an era. Thank you for your service. https://t.co/n5E6jjH7zF — The Web Foundation (@webfoundation) May 20, 2021

Den nyeste udgave – Version 11 – vil fra 15. juni 2022 ikke længere blive understøttet i de fleste udgaver af Windows.

I udtalelsen fra Microsoft fremgår det, at Internet Explorer efterhånden er blevet for langsom, ikke længere er praktisk eller kompatibel med mange moderne webopgaver, og at den før så hæderkronede browser i dag er langt mindre sikker end moderne browsere.

Microsoft vil i stedet satse på Edge, som blev lanceret i 2015.

»Fremtiden for Internet Explorer på Windows 10 er Microsoft Edge,« lyder den officielle meddelelse fra Microsoft.

So long, Internet Explorer. https://t.co/QdqBOE7NSw — CNN (@CNN) May 21, 2021

»Ikke alene er Microsoft Edge hurtigere, mere sikker og giver en mere moderne browsing oplevelse end Internet Explorer, men den er også i stand til at løse et centralt problem: Kompatibilitet med ældre websteder og applikationer,« siger Sean Lyndersay, som er Microsoft's programmanager for Edge, i udtalelsen.

Edge har – ifølge Berlingske – indbygget en særlig Internet Explorer-tilstand, så gamle it-systemer, der er bygget til at virke med Internet Explorer, fortsat virker gennem Edge.

Fra og med 17. august i år holder Microsoft selv op med at understøtte Internet Explorer i sine onlinetjenester Office 365, OneDrive, Outlook og flere andre.