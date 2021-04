Så er der godt nyt til alle burgerfanatikere, som ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

Det lover McDonald's i hvert fald.

Fra og med tirsdag kan du købe endnu en burger, som er udviklet af michelinkokken Paul Cunningham.

Da burgergiganten først på året lancerede Paul Cunninghams bud på en bearnaiseburger, gik det så godt, at McDonald's måtte melde udsolgt.

Sådan så Cunninghams første McDonald's burger ud. Nu er han klar med en ny variant. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

For første gang i kædens 40-årige historie.

Nu gentager det amerikanske burgerimperium og stjernekokken succesen og præsenterer kyllingevarianten Homestyle Sticky Lemon Chicken i kædens danske restauranter.

Det skriver McDonald's i en pressemeddelelse.

Og stjernekokken var ikke i tvivl om, at den nye burger skulle bestå af kylling.

Kokken Paul Cunningham. (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag

»100 procent min nye burger for McDonald’s skulle være kylling, for jeg har altid elsket 'The Almighty Chicken'. For mig er smagen number one, så jeg har fundet et nyt stykke kød, som er lavet af lårkød og meget saftigt og velsmagende, og paneringen er supersprød,« forklarer han og tilføjer, at han er gået efter en smag af solskin, som skal matche sæsonen.

»En frisk citronmayo med et pift af jalapeno – og så lige lidt mere friskhed med en sticky citronglaze – og lidt skarphed fra friske forårsløg,« siger Paul Cunningham.

Den britiske meterkok kom til Danmark for 30 år siden og har siden hevet flere Michelinstjerner hjem til de restauranter, han har arbejdet på.

Den 51-årige kok arbejder nu på den tostjernede michelinrestaurant Henne Kirkeby Kro på den jyske vestkyst.

Den nye burger med navnet Homestyle Sticky Lemon Chicken afløser mesterkokkens første McDonald's burger.

Den er på menuen fra 13. april til 28. juni.