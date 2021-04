Gastromé genåbner i maj. Restaurantens kokke har sammen med et investeringsfirma opkøbt konkursboet.

Den Aarhusianske Michelin-restaurant Gastromé, der kort før påske blev begæret konkurs, genopstår den 5. maj.

Det sker efter et nyt selskab bestående af de to kokke bag, William Jørgensen og Søren Jakobsen, sammen med et investeringsselskab har opkøbt konkursboet, skriver Århus Stiftstidende.

- Vi havde ikke selv den kapital, der skulle til, men den har vi så fået tilført via en ny investering. Det betyder, at vi nu kan komme i gang igen i et nyt selskab, der hviler på et langt stærkere økonomisk fundament, fortæller Søren Jakobsen, restaurantchef til Århus Stiftstidende.

Efter nyheden om, at restauranten måtte smide viskestykket i ringen, fik William Jørgensen og Søren Jakobsen "adskillige henvendelser" fra investorer, som ville smide kapital i at genåbne restauranten. Det skriver restauranten ifølge avisen i en pressemeddelelse.

Gastromé har haft underskud i både 2018 og 2019, viser virksomhedens regnskaber ifølge Stiftstidende.

