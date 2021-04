Michael Grosbøl er topchef og hovedaktionær i arbejdstøjsvirksomheden Mascot, og han gør sit job godt. Rigtig godt.

Regnskabet for 2020 viser, at Mascot har leveret et nettoresultat på 163 millioner kroner, hvilket er bedre end året forinden.

Det skriver Børsen.

I alt har virksomheden de sidste fem år lavet 690 millioner kroner efter skat, hvilket svarer til næsten tre gange så meget, som det samlede resultat i den foregående femårsperiode.

I 2020 steg omsætningen med fire procent til over 1,1 milliarder kroner.

Hemmeligheden bag den enorme succes skal findes i konstante effektiviseringer og automatiseringer, samt et stort varelager ved Paarup mellem Silkeborg og Ikast.

»Virksomhedens udvikling i såvel omsætning som resultat i 2020 anses i lyset af covid-19 pandemien som værende tilfredsstillende. Faktisk er vi dybt taknemmelige for, at krisen i 2020 ikke fik voldsommere indvirkning på virksomheden, end tilfældet var,« skriver Mascot i 2020-årsrapportens ledelsesberetning.

Mascot har 30.000 varenumre i sit sortiment. Størstedelen af produkterne produceres på egne fabrikker i Laos og Vietnam.

Virksomheden har næsten 2700 medarbejdere.