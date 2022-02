En helt særlig københavner-dille har skabt grin og hovedrysten i det meste af Danmark, men for Michael Torp har den været forskellen på liv eller død.

Hans livsværk havde nemlig formentlig været fortid, havde det ikke været for fastelavnsbollerne.

»De har betydet, at jeg har overlevet corona. Det har jeg en helt klar idé om. Og på den måde er de jo et mirakel,« siger Michael Torp om den hypede fastelavnsbolle, som kunderne under nedlukningen i starten af 2021 kunne købe i cafeen Mr. Torp og tage med sig hjem til eftermiddagskaffen.

»Havde jeg ikke haft den omsætning som fastelavnsbollerne gav mig, så havde jeg haft det svært.«

Mr. Torps fastelavnsboller var så populære, at de fik Michaels cafe levende og styrket igennem coronanedlukningerne. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Mr. Torps fastelavnsboller var så populære, at de fik Michaels cafe levende og styrket igennem coronanedlukningerne. Foto: Jeppe Kanstrup

Da corona førte til nedlukninger af det meste af restaurant- og cafélivet tilbage i starten af 2021, så Michael Torp to muligheder. Han kunne enten lukke helt ned og få kompensation fra staten eller få det bedste ud af situationen.

»Og det gav ikke mening for mig at lukke ned og få nogle penge og så blive glemt,« siger odenseaneren, der er uddannet slagter og åbnede Mr. Torp i Vintapperstræde i 2017.

Derfor valgte han at hoppe med på den store dille fra København, hvor der i år og sidste år har været lange køer til bagere som Hart og Andersen Bakery, der sælger fastelavnsboller til priser helt op mod 55 kroner stykket.

»Og jeg havde jo næsten en lille københavnerkø hver torsdag, fredag og lørdag, hvor jeg havde åbent,« siger Michael Torp med et grin i stemmen.

»De tre dage gjorde, at jeg selv kunne betale min egen løn, min husleje og de råvarer, jeg skulle bruge, så det gik lige i nul,« siger han.

Det bedste ved hele fastelavnsbolle-hypen er, at flere af dens fans også er vendt tilbage til Michael Torps café efter, at restaurant- og cafélivet er åbnet helt op igen.

»Det har tiltrukket nogle flere af de unge, og det er jeg jo glad for,« siger caféejeren.

Fastelavnsbollerne er i år tilbage på menukortet hos Michael.

Det var de dog lige ved ikke at være kommet.

»Jeg var lidt i tvivl, om jeg bare havde været heldig sidste år, og så var spørgsmålet også lidt, om jeg ville kunne holde til det, nu hvor det ikke kun er fastelavnsbollerne, jeg skal sælge,« siger caféejeren, der har bagt op mod 125 fastelavnsboller på en dag i cafeens helt almindelige husholdningsovn, der kan bage 12 boller ad gangen.

Han er dog glad for, at han lod sig selv overtale.

Årets fastelavnsbollesalg overgik nemlig allerede sidste års salg to uger inden fastelavn, og i år skal salget ikke udelukkende bruges til at dække de basale udgifter, men i stedet skulle det gerne bidrage til, at der kan blive råd til at opgradere cafeen.

Overskuddet fra årets fastelavnsbollesalg skal gerne bruges til et nyt ventilationsanlæg, fortæller Michael Torp.

Mr. Torp har fastelavnsbollerne på menuen til og med søndag 27. februar.