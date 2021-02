Den 12. december 2020 satte Michael Zanberg sig til tasterne og googlede 'julegave'.

Et kort øjeblik senere sad den 49-årige jyde fra Herning på hjemmesiden zanerodanmark.com.

Her blev han forelsket i en halskæde, der forestiller Thors hammer Mjølner, og som kostede 170 kroner.

Planen var at købe julegaver til familien, men Michael syntes også, at han selv fortjente en lille pakke, så han købte hurtigt halskæden.

Her er billedet af halskæden fra Zanero Vis mere Her er billedet af halskæden fra Zanero

Det skulle den 49-årige mand dog senere fortryde.

Ugerne gik nemlig, og selvom Michael adskillige gange har været i kontakt med Zanero, har han endnu ikke set skyggen af Mjølner.

»De var hurtigt til at trække pengene, må man sige. Men halskæden er aldrig kommet. Jeg har været i kontakt med dem mange gange, men man får bare et eller andet standardsvar på svensk eller dårlig dansk. Jeg tvivler sgu på, at det er en dansker, der skriver de mails,« siger Michael Zandberg.

En af de mails, hvor Michael havde spurgt til sin vare, lyder eksempelvis således fra Zanero:

»Din ordre er på vej, vi undskylder virkelig forsinkelsen. Du kan være forvisset om, at vi gør det bedste, vi kan for at hæve vores forsendelse, fordi vi ikke ønsker at skuffe vores værdsatte kunder. Jeg giver dig en opdatering, når den er tæt på dig,« skrev webshoppen 5. februar til Michael.

Michael Zandberg Vis mere Michael Zandberg

Midtjyden blev dog først for alvor chokeret, da han tastede webshoppens navn ind på Trustpilot.

Her strømmer det nemlig ind med andre danskere, der er faldet i fælden, og som ikke har set snerten af de varer, de har bestilt.

Her er bare et lille udpluk af ét-stjernes-anmeldelserne.

O stjerner! Hvorfor? Fordi man ikke modtager sin pakke. Men tak, for nu har jeg lært at tjekke firmaer på Trustpilot inden bestilling. De lover pakken er på vej, men den tror jeg ikke længere på! Den ville ha været fremme for længst...

Jeg bestilte komplet sæt 21-12-2020 og har skreven 3 mails, men intet svar tilbage og ingen varer, men pengene var de hurtig til at hæve. Har læst mange er i samme situation desværre, de er et FUP-firma, jeg vil råde jer til ikke at handle, de skulle meldes til Forbrugerrådet.

I er så smæk fulde af løgn, og stjæler folks penge. Bestilte en varer for 8 uger siden, og får samme dumme undskyldning hver gang. I burde politianmeldes.

FUP FUP OG ATTER FUP. Bestilt den 7. Januar. Nu er vi den 15 februar. Har ikke fået min bestilling. Vil melde dem til politiet.

Nogen af jer læsere sidder måske derhjemme og mener, at webshoppen ser så suspekt ud, at man slet ikke bør falde i den fælde at bestille varer derfra.

Og det plejer Michael da også at være opmærksom på.

»Prøv at hør. Man står op til jul og er lidt desperat, fordi man skal have købt sine julegaver. Jeg tænkte sgu ikke over det, for jeg synes, det så tilforladeligt ud. Men jeg er da blevet smurt i begge ender,« siger han.

B.T. har kontaktet Zanero gennem deres kontaktformular og beskrevet, at vi er ved at lave en historie om de mange utilfredse kunder, og om firmaet har lyst til at knytte en kommentar til kritikken.

Efter cirka 12 timer har vi modtaget følgende mail tilbage:

»Kære. Tak for din besked. Din ordre er i øjeblikket stadig på vej til dig. Vi beklager forsinkelsen, vi håber du modtager pakken hurtigst muligt.«