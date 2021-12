Mulighederne for at købe en lækker, dansk tomat eller agurk i supermarkedet vil i det kommende år blive noget presset.

I hvert fald er gartneribranchen lige nu presset til det yderste.

Det fortæller Michael Kongstad, som er medejer af gartneriet Glade Grøntsager, der blandt andet har et gartneri beliggende i det sydlige Odense.

»Energipriserne er blevet syv gange dyrere, og det betyder, at vi har nogle medarbejdere, der skal til at finde sig et andet arbejde. Vi er også nødt til at skubbe vores sæson og nedsætte produktionen med omkring 25 procent,« siger Michael Kongstad og tilføjer:

»Det er et kæmpe problem for os, og der er stor frustration blandt medarbejderne, der er nervøse for, om de har et arbejde i fremtiden.«

At skubbe sæsonen og nedsætte produktionen med 25 procent kan måske godt for den almindelige borger lyde overkommeligt.

Men når man dykker ned i tallene, viser det sig at have stor betydning - og ikke kun for gartnerierne. Priserne på tomater og agurker kommer nemlig til at stige betydeligt.

For Michael Kongstads virksomhed kommer de stigende energipriser til at koste i omegnen af 36 millioner. Det kommer helt lavpraktisk til at betyde, at tomater stiger med omkring tre til fire kroner i supermarkedet, mens agurker kommer til at stige med to til tre kroner.

Glade Grøntsager har dyrket tomater og augurker i 17 år. Men nu må produktionen reduceres for ikke at tabe millioner. Priuvatfoto. Vis mere Glade Grøntsager har dyrket tomater og augurker i 17 år. Men nu må produktionen reduceres for ikke at tabe millioner. Priuvatfoto.

»Og det er ikke blevet modtaget særligt godt af vores kunder. Supermarkederne tror ikke, at de kan sælge vores tomater og agurker med den prisstigning. Så vil de hellere købe grøntsagerne hjem fra udlandet,« siger Michael Kongstad.

Og derfor har man altså også valgt at sætte produktionen af grøntsager ned hos og rykke produktionen hos Glade Grøntsager. Alt sammen for ikke at brænde inde med en masse tomater og agurker.

»Vi tør simpelthen ikke at starte op nu med næste sæsons afgrøder. Det kommer til at blive alt for dyrt,« siger Michael Kongstad.

Normalt producerer Glade Grøntsager intet mindre end 6.000 tons tomater og 15 millioner agurker. Men den produktion vil altså i år blive reduceret med 25 procent.

Det svarer til 1.500 tons færre tomater og 250.000 færre agurker.

I medarbejderantal betyder det i omegnen af 20 til 40 personer, der kommer til at stå uden et arbejde.

I første omgang har Glade Grøntsager valgt at beholde alle de faste medarbejdere og skære ned på de sæsonbestemte ansættelser.

»Vi har naturligvis valgt at prioritere vores faste medarbejdere, så de for så vidt muligt ikke skal være nervøse for at stå uden et arbejde. Det betyder så også, at vi ikke kommer til at ansætte nogle nye, som vi ellers plejer at gøre i stor stil, når sæsonen går i gang,« siger Michael Kongstad.

Og billedet af branchen, som Michael Kongstad maler, bekræfter Jens Nannerup, der er direktør i grøntsagsandelsselskabet Gasa Odense Frugt og Grønt.

»Det er simpelthen blevet for dyrt for gartnerierne at fyre, og derfor kommer der også til at være prisstigninger det kommende år. Og det gælder sådan set alle grøntsager, og ikke kun tomater og agurker,« Siger Jens Nannerup.

Direktøren fortæller nemlig, at det ikke alene er energipriserne, som udfordrer gartnerierne.

Det er også blandt andet gødning, plastik og papkasser, som er blevet dyrere. Og det betyde bare dyrere varer i sidste ende for forbrugerne.

»Det er åbenlyst kritisk for hele branchen, og de her prisstigninger er ikke nogle, som gartnerne kommer til at nyde godt af. De kommer kun til at dække de ekstra omkostninger,« siger Jens Nannerup.

Glade Grøntsager håber dog stadig, at kunderne vil holde ved og købe danske afgrøder. I hvert fald tror Michael Kongstad på, at grøntsagerne fra hans gartneri stadig vil være at foretrække for kunderne.

»Vi tror stadig på, at danskerne vil vælge vores varer frem for udenlandske. Også selvom det er dyrere end grøntsager fra udlandet,« afslutter Michael Kongstad.

Glade Grøntsager har eksisteret i 17 år og har siden skiftet hænder fra Michael Kongstads farfar, til hans far og til sidst til Michael selv.