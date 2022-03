Michael Gregersen holder vejret, når han skal tjekke oliepriserne.

»Det er virkelig dyrt at være vognmand i øjeblikket«, siger Michael Gregersen, der er direktør i Alex Andersen Ølund.

I vognmandsfirmaet Alex Andersen Ølund lever de blandt andet af at transportere blomster, frugt og grønt rundt i lastbiler.

Med andre ord lever de også af den olie, som i øjeblikket stiger i pris dag for dag.

»Vi ser rigtig alvorligt ind i det her, men vi har svært ved at gøre så meget ved det. Men vi kigger på alt,« forklarer Michael Gregersen.

Torsdag nærmede prisen sig 120 dollar for en tønde olie, og i øjeblikket spår flere analytikere, at olieprisen fortsat vil stige.

En af de klare årsager, for at olieprisen stikker til vejrs, er, at rederierne tøver med at fragte olie fra Rusland.

Bjarne Scieldrop, der er chefanalytiker i den nordiske storbank SEB, vurderer, at olieprisen kan blive historisk høj.

»Den højeste oliepris, vi har set, var 148 dollar for en tønde i 2008, og mange tror, at det er den maksimale grænse,« siger Bjarne Scieldrop og fortsætter:

»Men olieprisen kan godt gå op i 200 til 300 dollar tønden, hvis markedet bliver stramt nok,« siger han til det norske finansmedie E24.no.

De oliepriser har Michael Gregersen svært ved at forholde sig til.

»Det tør jeg slet ikke at tænke på,« siger han.

Hvilken fremtid kigger I ind i, hvis stigningen i oliepriser fortsætter?

»Så skal der ske et eller andet. Altså, der skal ske et eller andet,« siger han og fortsætter:

»Men det vi er mest nervøse over lige nu, er faktisk, om nogle af vores kunder ikke overlever det her. Hvis det fortsætter, kan det være, at de går konkurs.«

»Og det vil komme til at ramme os rigtig, rigtig voldsomt,« forklarer direktøren.

Michael Gregersen forklarer, at de stærkt overvejer, om de skal sætte lastbilernes hastighed ned for at spare på dieselen.

Nu ser de tiden an. Han håber på, at der kan falde en politisk løsning, der kan mildne oliepriserne.

»Vi håber virkelig, at EU får ro på det her oliemarkede. Det ender med at tage livet af rigtig mange virksomheder her i Danmark,« siger han afslutningsvis.