På grund af forsinkede projekter ser MHI Vestas sig nødsaget til at skære 148 stillinger i Danmark.

Vindmølleselskabet MHI Vestas skærer 148 stillinger i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Stillingerne bliver nedlagt på MHI Vestas' tre fabrikker i henholdsvis Nakskov, Lindø og Esbjerg.

Årsagen til sparerunden er, at der har været forsinkelser i selskabets projekter, og at der derfor ikke er så meget at lave som forventet.

MHI Vestas skriver i meddelelsen, at selskabet trods fyringsrunden ser Danmark som et knudepunkt for havvindmølleindustrien i fremtiden.

- Vi har på konsistent skruet op for vores produktionskapacitet over de seneste år, men nu ser vi en pause i væksten, siger Claus Ungstrup, der er vicedirektør hos MHI Vestas, i pressemeddelelsen.

MHI Vestas er ejet af Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries og arbejder udelukkende med vindmøller på havet. Vestas har sit fokus på vindmøller på landjorden.

Meldingen om fyringsrunden er landet tirsdag, hvor Vestas har offentliggjort regnskab for første halvår 2020.

Her fremgår det, at omsætningen hos MHI Vestas er faldet med knap 60 procent til 3,1 milliard kroner i første halvår.

Selskabet fik et underskud på knap 45 millioner kroner mod et overskud på 238 millioner i samme periode sidste år.

/ritzau