Det er ikke altid, at jobtilbuddene vælter ind, når en politiker forlader Christiansborg.

Mange finder bestyrelsesarbejde, men det har ikke været lige nemt for Mette Bock, fortæller hun til Finans.

Det tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance stoppede i dansk politik for godt og vel et år siden og har siden kæmpet for at finde et nyt ståsted.

»Det giver ikke street credit at have været politiker. Jeg har siden sommer haft dusinvis af kaffemøder og kontaktet talrige headhuntere, men det går trægt,« siger hun.

Det betyder dog ikke, at den forhenværende kultur- og kirkeminister har givet op. Hun oplyser, at hun er på vej ind i flere unavngivne bestyrelser.

Samtidig med at Mette Bock jagter en bestyrelseskarriere, har hun oprettet enkeltmandsvirksomhed, som første skridt mod at blive selvstændig.

Her høster hun foreløbig sin indtægt fra foredrag og skribentarbejde i virksomheden. I løbet af 2020 håber hun dog på, at der sker mere.

Som tidligere minister modtager hun et årligt vederlag på 1,2 millioner kroner.