Torsdag morgen landede den nyeste opgørelse af erhvervstillidsindikatoren, og det er bestemt ikke godt nyt.

Faktisk står det så grelt til, at Dansk Industri vurderer, vi »går en kold tid i møde«.

Den samlede erhvervstillidsmåling er et gennemsnit af målinger i industrien, byggeriet, servicesektoren og detailhandlen, og er en slags indikator for erhvervslivets syn på fremtiden.

Tallet er i december faldet til 85,9, hvilket er et fald på 2,6 i forhold til november.

Et fald, der ifølge Dansk Industri er bekymrende.

»Der er igen trukket mørke skyer ind over virksomhedernes humør, og det er kun et spørgsmål om tid, før det udvikler sig til et stort regnskyl. Der mangler i stigende grad på efterspørgsel på deres produkter og services, og de har ingen forventninger til, at det for alvor vender den kommende tid,« siger Morten Granzau, vicedirektør og chef for Økonomisk Politik og Analyse i Dansk Industri.

En erhvervstillid på under 100 er et tegn på tilbagegang.

Morten Granzau forklarer, der er flere grunde til den manglende tro på bedre tider.

Han nævner blandt andet, hvordan byggesektoren har sværere og sværere ved at få ordrer, og at det allerede var tilfældet for industrien i oktober.

»Når vi spørger vores medlemmer, er det især usikkerhed, som hæmmer manges vækstmuligheder i 2023. Vi ser også tendenser til, at flere har sværere ved at afsætte af deres varer og ydelser. Derimod er tidligere udfordringer som råvaremangel på stærkt tilbagetog,« siger Morten Granzau.