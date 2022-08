Lyt til artiklen

Centralbankerne i USA og Europa var usædvanlig klare i spyttet ved Jackson Hole-mødet i weekenden og har begge steder varslet store rentestigninger. Det har sendt aktier i dørken, og strateger spår yderligere store kursfald over efteråret.

Det var en forrygende sommer på aktiemarkedet. Men nu kommer efteråret, og der er lagt i kakkelovnen til noget af en trist affære.

Investorerne har faktisk allerede taget hul på den dårlige stemning med store aktiefald i fredags og fortsatte blodrøde tal mandag. Danmarks eliteindeks, C25, dykker for eksempel 2,6 procent mandag og har nu mistet over fire procent på to dage. I USA ser det tilsvarende sort ud med kurslussinger på mellem tre og fire procent i fredags og en rød åbning på Wall Street mandag.

Den nye bølge af pessimisme kommer efter weekendens længe ventede centralbanktopmøde i Jackson Hole i den amerikanske delstat Wyoming. Her slog både den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og Den Europæiske Centralbank, ECB, fast med syvtommersøm, at inflationen skal under kontrol, og det kan kun gå for langsomt. Derfor vil begge centralbanker hæve renten »kraftfuldt« over de kommende måneder, også selvom det kommer på bekostning af en potentiel recession og højere arbejdsløshed.

Som Federal Reserve-chefen, Jerome Powell, sagde: »Mens højere renter, svagere vækst og et svagere arbejdsmarked vil få inflationen ned, vil det også bringe smerte til husholdninger og virksomheder. Det er de uheldige konsekvenser af at reducere inflation. Men fejlen i ikke at genoprette prisstabilitet vil give langt større smerte.«

Og det er den smerte, der nu bliver indregnet i aktiemarkedet.

»Det her betyder mere dårlig stemning, mere modvind,« siger Peter Garnry, aktiestrategichef i Saxo Bank, til Berlingske.

Hvor slem modvinden bliver, kommer ifølge ham til at afhænge af fire ting:

1) Hvilket signal den amerikanske centralbank sender på rentemødet i september, om hvordan den vurderer den umiddelbare fremtid.

2) Hvordan energi- og elektricitetsmarkedet udvikler sig på den nordlige halvkugle, nu hvor vi er på vej ind i vintersæsonen.

3) De næste måneders inflationstal fra Europa og USA, der bliver publiceret henholdsvis 31. august og 13. september.

4) Om der kommer en ny covid-19-bølge i Kina hen over efteråret, der kan lamme forsyningskæderne en gang til.

Saxo Banks hovedscenarie er, at aktier – målt på det amerikanske S&P 500 indeks – skal falde en tredjedel fra sin top, og der er vi kun cirka halvvejs.

»Vi skal ned og have en lavere bund, før vi stabiliserer os, og vi tror, der er omkring 15 procent længere ned endnu,« siger Peter Garnry.

»Min store bekymring er, at der er nogle dynamikker i det her inflationære miljø, der gør, at det bliver sværere for virksomhederne at fastholde deres høje marginer. Det scenario, der kan komme til at udspille sig, er, at virksomhederne fortsætter med at have en pæn og solid vækst på toplinjen, men at gevinsterne på bundlinjen bliver ædt op af øget lønpres og fortsat højt pres på elregningen og andre inputomkostninger som råvarer,« tilføjer han.

Virkeligheden venter

Saxo Bank er ikke ene om at forudsige yderligere kurstæsk. For eksempel forventer Bank of America, at S&P 500 vil falde yderligere ti procent inden nytår, og herhjemme vurderer Sydbanks aktiechef, Jacob Pedersen, at markedet vil være presset over det næste års tid.

»Sommerferien er slut, og virkeligheden venter nu. Pengepolitisk er den fyldt op af flere renteforhøjelser og markant optrappet afmedicinering fra likviditetslykkepillerne – og desuden visheden om, at tiden, hvor centralbankerne er aktieinvestorernes bedste ven, er afsluttet,« skriver han i en kommentar.

Tidligere, når turbulensen ramte finansmarkedet og økonomien, har centralbankerne stået klar med redningsplanker i form af lav rente og store opkøbsprogrammer. Men denne gang er de bundet på hænder og fødder af den høje inflation og kan derfor ikke lempe pengepolitikken. Investorerne havde ellers efter en afkøling i amerikansk inflation i juli håbet på, at Federal Reserve til næste år ville begynde at sætte renten ned igen, men Powell fik skubbet imod den forventning i sin Jackson Hole-tale. Med andre ord – der er ingen hjælp at hente fra hverken Fed eller ECB denne gang.

»Meget tyder på, at Fed vil tillade en større svækkelse af amerikansk økonomi, end aktieinvestorerne lige nu har det godt med. Vi er også nervøse over udsigten til en accelereret afmedicinering fra likviditetslykkepillerne,« siger Jacob Pedersen.

»I tillæg til en fortsat pengepolitisk opstramning lurer en væsentlig forbrugsopbremsning, når forbrugerne lige om lidt vil reagere hårdere på at have ramt inflationsmuren ved at spænde den økonomiske livrem ind. Konsekvensen bliver med stor sandsynlighed væsentlig flere negative indtjeningsoverraskelser og nedjusteringer, end investorerne er klar til,« tilføjer han.

Jacob Pedersen holder derfor fast i et rødt »afkastbarometer« for globale aktier, der signalerer lavt eller negativt afkast over de kommende 12 måneder.

