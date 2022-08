Lyt til artiklen

Salget er styrtdykket med 25 procent. Det seneste regnskab viser et underskud på over 2,6 milliarder kroner. Og pengekassen er tæt på at være helt tom.

Men det er ikke derfor, den amerikanske boligkæde Bed Bath & Beyond har fået enorm opmærksomhed på det seneste.

Det skyldes derimod, at Bed Bath & Beyonds aktie – trods de åbenlyse krisesignaler – er braget i vejret.

Da aktiehandlen lukkede onsdag var aktien steget med over 200 procent, alene i august.

Men torsdag faldt aktien med næsten 20 procent, og fredag blev det endnu værre for dem, der var hoppet med på bølgen i håbet om en hurtig kursgevinst. Aktien bragede ned med over 40 procent, skriver CNBC.

Det var der én bestemt årsag til.

At den såkaldte aktivistinvestor Ryan Cohen solgte alle sine over syv millioner aktier og aktieoptioner i Bed Bath & Beyond.

Det havde den kendte investor gjort over flere omgange tirsdag og onsdag, men først torsdag blev Ryan Cohens frasalg offentliggjort.

Markedets reaktion kom for alvor dagen efter, hvor aktien – der er blevet kendt og berygtet som en af de såkaldte meme-aktier – endte med at lukke i en kursværdi på 11,03 dollar. Til sammenligning fik Ryan Cohen via sit investeringsselskab RC Ventures helt op til 29,22 dollar per aktie, da han begyndte at sælge ud af sin enorme beholdning blot to dage forinden.

Den manøvre tjente aktivistinvestoren godt på. Særdeles godt endda.

Ifølge CNBC havde Ryan Cohen i gennemsnit betalt 15,34 dollar for aktierne i Bed Bath & Beyond, da han købte dem. Han skulle have tjent mindst 59 millioner dollar – svarende til 437 millioner kroner – på frasalget.

Meme-aktier er karakteriseret ved at have en voldsom, men oftest kortvarig popularitet, som primært skabes på sociale medier. Det er typisk kriseramte virksomheder som netop Bed Bath & Beyonds aktier, der ender som meme-aktier, idet grupper af mindre private investorer i fællesskab opkøber dem for at hjælpe virksomheden, mens de store spillere på markedet som for eksempel hedgefonde sælger ud.

Et andet kendt eksempel på en meme-aktie er GameStop, der i januar 2021 steg mere end 800 procent for derefter at styrtdykke igen.

Som det kan læses ovenfor er investering i meme-aktier ekstremt risikobetonet, men sælges der ud på det rigtige tidspunkt, kan der scores store fortjenester.

Og det var netop, hvad Ryan Cohen gjorde.