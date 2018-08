Et parti økologisk boghvedemel fra producenten NatureSource er blevet trukket tilbage.

Tilbagetrækningen skyldes, at melet har et for højt indhold af svampegiften Ochratoxin A i en prøve af partiet, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det er pakket i poser af 375 gram af mærket Clearspring.

Melet er solgt i bandt andet Helsam, Inco i København og hos Mad & Vin i Magasin samt på hjemmesiden.

Fødevarestyrelsne opfordrer forbrugere. der har melet stående, til at levere det tilbage til butikken eller destruere det, men skriver dog, at det ikke er farligt at spise produktet. Ochratoxin A kan dog efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende.