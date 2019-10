Sag om manglende dokumentation og sporbarhed hos Mille Food fører til ekstraordinære kontroller i branchen.

46 mejerier, der eksporterer til Kina, får ekstraordinære kontrolbesøg i disse dage.

Det skriver erhvervsmediet FødevareWatch.

Det sker efter afsløringer af manglende sporbarhed og beslaglæggelser af 400 paller modermælkserstatning hos Hundested-virksomheden Mille Food.

- Vi kontrollerer ekstra ved alle de virksomheder, der har mejerieksport til Kina, med fokus på især sporbarheden på forskellige type ingredienser, siger Jakob Munkhøj Nielsen, chef i afdelingen Fødevare København, til mediet.

Mille Food er blevet politianmeldt i en sag om manglende dokumentation og sporbarhed i sin produktion af modermælkserstatning til Kina.

Selskabet har fået forbud mod at eksportere til Kina, før det har rettet op på sine fejl.

Samtidig er direktøren, Steve Wang, samt kvalitetsdirektøren og fabrikschefen i Mille Food blevet fyret.

Indtil videre er der ifølge FødevareWatch ikke noget, der tyder på, at andre virksomheder har problemer.

En af de virksomheder, der har fået ekstraordinært besøg fra Fødevarestyrelsen, er Thise Mejeri.

Det mundede ud i en fejlfri rapport, og direktør Poul Pedersen siger til mediet, at han er "taknemmelig for, at Fødevarestyrelsen reagerer så hurtigt".

- Oven på sådan en sag kan jeg bruge kontrolrapporten som besked til vores partnere i Kina om, at vi har styr på det, siger han til FødevareWatch.

Mediet har været i kontakt med Mille Food, der oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke kan forklare, hvordan fejlen kunne ske.

/ritzau/