Pensionsselskabet PFA har tjent 57,3 milliarder kroner på sine investeringer i årets første ni måneder.

2019 har været et indbringende år for pensionsselskabet PFA, der forsøger at få pensionerne til at vokse hos sine 1,3 millioner kunder.

PFA har haft et afkast på 57,3 milliarder kroner i de første ni måneder af 2019, viser selskabets regnskab.

Det er stor medvind på finansmarkederne, der har trukket op. Stigende aktie- og obligationskurser har polstret PFA's formue.

- 2019 er gået hen og blevet et sandt jubelår for pensionsopsparerne, der har fået på både gynger og karruseller, siger investeringsdirektør Kasper Lorenzen i en pressemeddelelse.

- Vi har set faldende renter og et obligationsmarked, der har præsteret godt, samtidig med aktiemarkedet har buldret afsted. Også ejendomme og den alternative portefølje kaster gode afkast af sig, så du kan sige, at det er et år, hvor alt ser ud til at gå op i en højere enhed, siger han.

Det er især PFA's investeringer i amerikanske aktier, der har trukket op i afkastet.

PFA er landets største kommercielle pensionsselskab. Den positive udvikling i 2019 kommer på bagkant af et sløjt 2018, der var præget af faldende aktiekurser. Sidste år tabte PFA 5,3 milliarder kroner på sine investeringer.

Investeringsdirektør Kasper Lorenzen understreger, at det er svært at spå om, hvor længe de gode takter på finansmarkederne kan vare ved.

Han peger på, at der er en række usikkerheder som brexit og handelskrigen mellem USA og Kina, som vil kunne tippe balancen på finansmarkederne.

- Med den uro, vi har set de seneste år, kan det hurtigt vende, og derfor er det vigtigt ikke at blive fartblind, i et marked som det vi ser nu, siger han i pressemeddelelsen.

