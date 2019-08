Finansdirektør og medstifter af Boozt, Allan Junge-Jensen, har torsdag meddelt, at han vil trække sig fra sine poster i modewebshoppen.

Tiden er til at prøve noget andet, forklarer Allan Junge-Jensen.

»Jeg har virkelig nydt min tid ved Boozt. Det har været meget berigende for mig både på det professionelle og det personlige plan med mange gode oplevelser. Jeg er stolt af virksomheden, vi har skabt, og jeg forlader det i god stand, fortæller han i en pressemeddelse.

»Personligt vil jeg nu forfølge en rolle med en mere kommerciel profil,« udtaler han.

Administrerende direktør Hermann Haraldsson takker Junge-Jensen for hans bidrag.

Junge Jensen trådte til i 2011, da Boozt skulle relanceres, og webshoppen boozt.com skulle i gang.

»Det har været et fremragende makkerskab - nogle gange næsten som et ægteskab. Men alle gode ting har en ende, og Allan vil gerne videre. Det var altid vores opfattelse, at Allan ville rykke videre, når han mente, at hans job var færdig. Nu mener han, at tiden er inde. Han vil blive savnet,« lyder det fra Hermann Haraldsson.

Allan Junge-Jensen bliver i firmaet indtil slutningen af januar 2020.