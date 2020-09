Berlingske og TV2 har afdækket, at Danske Bank i årevis har inddrevet for meget gæld fra tusindvis af kunder.

Det kan få konsekvenser for ledende medarbejdere i Danske Bank, at banken i flere år har inddrevet for meget gæld fra tusindvis af kunder.

I værste tilfælde kan det ende med fængselsstraf. Det vurderer advokathuset Plesner, som har undersøgt sagen for banken selv.

Det skriver TV2 og Berlingske, som er i besiddelse af den juridiske vurdering.

De seneste dage har de to medier afsløret, at fejl hos banken har betydet, at der er inddrevet for meget gæld fra op mod 15.000 kunder. Banken undersøger derfor nu 100.000 sager.

Det skyldes blandt andet en fejl i bankens inkassosystem. Ifølge TV2 har fejlen været der siden 1979. Den tog fart i 2004, da et nyt it-system blev indført.

Fejlene er blandt andet, at kunders gæld er blevet beregnet for høj, at der er inddrevet gæld fra forkerte kunder og forældede gebyrer og renter.

En del af problemerne har banken kendt til siden 1992, og i 2009 blev ledere i banken orienteret om de omfattende fejl.

Den ulovlige opkrævning af gæld fortsatte dog. Og det er med til at åbne for et potentielt strafansvar, lyder vurderingen fra Plesner.

- Aktuelt kan det ikke udelukkes, at dele af ledelsen og relevante beslutningstagere (tidligere og nuværende) kan være juridisk ansvarlige (bøder og mulig fængselsstraf), fordi de har tilladt en fortsat indkrævning af gæld, selv om man vidste, at den kunne være ukorrekt, lyder det ifølge medierne.

Først i 2019 satte banken gang i en undersøgelse af forholdene, skriver Berlingske. Det skete, efter at flere whistleblowere havde advaret ledelsen.

Plesner ønsker ikke at kommentere sagen over for TV2. Det gør Danske Bank heller ikke.

Sagen fik mandag erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at kræve en redegørelse fra Danmarks største bank.

Den skal være i Finanstilsynets hænder senest 10. september.

/ritzau/