Egmonts salg af blandt andet ugeblade og biografbilletter gav et resultat før skat på 582 millioner i 2017.

København. Mediekoncernen Egmont, der producerer tv, film, blade og bøger, gik tilbage i omsætning i 2017, men formåede alligevel at øge sit resultat før skat. Det oplyser Egmont i en pressemeddelelse.

Omsætningen faldt fra 11,6 milliarder i 2016 til 11,3 milliarder i 2017. Men samtidig steg resultatet før skat fra 523 millioner i 2016 til 582 millioner i 2017. Resultaterne i 2017 skyldes flere faktorer, lyder det i meddelelsen.

- Øgede seerandele for TV 2 i Norge, stærke filmproduktioner, godt reklamesalg, gode bladtitler i et marked med oplagsfald, et moderat biografår i Danmark og omkostninger til investeringer i vækstområder, skriver Egmont.

Egmont har tidligere meldt sig på banen som interesseret køber af danske TV2. Og der er en del penge sat til side til eventuelle opkøb.

- Egmonts egenkapital er 6,2 milliarder kroner, koncernen er gældfri, og der er således kapacitet til betydelige investeringer i udvikling og opkøb, lyder det i forbindelse med regnskabet.

Medregnes Egmonts delejede virksomheder, landede omsætningen dog på 13,5 milliarder kroner, hvilket var på niveau med året før.

Egmont har aktiviteter i 30 lande og 6200 ansatte. Mediekoncernen ejer blandt andet Nordisk Film, TV 2 i Norge, forlaget Lindhardt og Ringhof og Egmont Publishing, der udgiver mere end 700 magasiner.

