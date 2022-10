Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bonnier Productions, der udgiver en række magasiner i Danmark, har onsdag opsagt medarbejdere som led i en digital omstilling.

Det skriver Fagbladet Journalisten.

Elisabeth Halmø, som er vicedirektør i Bonnier Publication, forklarer til fagbladet, at opsigelserne sker i forlængelse af en sammenlægning inden for sundhed og træning, Aktiv Træning og I Form.

Og endelig kommer fire andre magasiner også til at mærke sparerunden. I alt er 13 personer blevet opsagt.

»Vi mærker, at vi er i en krævende markedssituation med ændrede markedsvaner, og det er medvirkende til, at vi har et øget behov for at fokusere vores redaktionelle indsats,« siger Elisabeth Halmø til Journalisten.

Bonnier Productions har selskaber i Danmark, Norge og Sverige.

Koncernen udgiver blandt andet magasinerne Aktiv Træning, Bo Bedre, Illustreret Videnskab og Woman.

Tillidsrepræsentant Allan Bjørnholdt fortæller til Journalisten, at medarbejderne havde regnet med, at »noget ville ske«. Men omfanget kommer bag på ham, og han tilføjer, at de fleste er rystede.

Også udgivelsen Militär Historia i Sverige er blevet nedlagt.